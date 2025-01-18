İspanya'da Kayak Merkezinde Facia: Yaralılar Var

Aragon özerk yönetim hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürü Miguel Angel Clavero, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Astun Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında geri dönüş makarasında oluşan arızadan dolayı kablolarından birinin koptuğunu ve telesiyejlerden bazılarının düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, kazada en az 30 kişinin yaralandığını, helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledilen yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kazanın ardından kayak merkezi geçici olarak kapatıldı.

Başbakan Pedro Sanchez X hesabından yaptığı paylaşımda, "Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi derinden etkiledi. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA