İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Öncesi Kafaları Karıştırdı

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının yarın yürürlüğe gireceği bildirilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

Netanyahu, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinin öncesinde yaptığı açıklamada yeni bir şart daha koştu. İsrail Başbakanı ilk aşamada serbest bırakılacak 33 İsraillinin isimlerinin kendilerine ulaştırılıncaya kadar ateşkesin başlamayacağını belirtti.

Reuters’in aktardığına göre, Netanyahu açıklamasında “İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecek” dedi.

Ateşkes şartlarını Hamas kabul etmiş, İsrail kabinesi de ateşkesi onaylamıştı. Gazze'de ateşkes sağlandığının açıklamasının ardından dünya ülkelerinde büyük sevinç yaşanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi