Gazze'de Ateşkesin Saati Belli Oldu

İsrail ile Hamas arasında uygulamaya girecek ateşkeste saat belli oldu. Katar Dışişleri Bakanlığı, 19 Ocak Pazar günü sabah 09.30'da ateşkesin başlayacağını duyurdu.

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Gazze'de Ateşkesin Saati Belli Oldu

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi beklenirken kritik bir açıklama geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ateşkesin yürürlüğe gireceği saati açıkladı.

KRİTİK ATEŞKESTE SAAT BELLİ OLDU

Sözcü el-Ensari, ateşkesin yerel saatle 08.30'da (Türkiye saati ile 09.30) başlayacağını belirtti. El-Ensari, "Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi'nde ateşkes, Gazze yerel saatine göre 19 Ocak Pazar günü 08.30'da başlayacak. Bölgedekilere dikkatli olmalarını, azami dikkati göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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