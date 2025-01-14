Elon Musk Twitter’dan Sonra TikTok’u da mı Alıyor? Flaş Açıklama Geldi

Bloomberg, Çinli yetkililer TikTok’un yasaklanması durumunda, platformun ABD operasyonlarını Elon Musk’a satmayı tartıştığını, ancak bu senaryonun yalnızca görüşme aşamasında olduğu ve somut bir adım atılmadığını iddia etmişti.

TIKTOK’TAN YANIT GELDİ

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X ile birleştirme seçeneğini değerlendirdiğine dair iddialara TikTok’tan açıklama geldi.

Şirket sözcüsü BBC News’e yaptığı açıklamada, “Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez” ifadelerini kullandı.

TikTok, daha önce de ABD operasyonlarının satışına ilişkin iddiaları birçok kez reddetmiş ve bu tür bir planlarının olmadığını net bir şekilde ifade etmişti.