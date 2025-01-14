Elon Musk Twitter’dan Sonra TikTok’u da mı Alıyor? Flaş Açıklama Geldi
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD operasyonlarının Elon Musk’a satılacağına dair iddialara yanıt verdi.
Kaynak: AA
Bloomberg, Çinli yetkililer TikTok’un yasaklanması durumunda, platformun ABD operasyonlarını Elon Musk’a satmayı tartıştığını, ancak bu senaryonun yalnızca görüşme aşamasında olduğu ve somut bir adım atılmadığını iddia etmişti.
TIKTOK’TAN YANIT GELDİ
Elon Musk’ın sosyal medya platformu X ile birleştirme seçeneğini değerlendirdiğine dair iddialara TikTok’tan açıklama geldi.
Şirket sözcüsü BBC News’e yaptığı açıklamada, “Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez” ifadelerini kullandı.
TikTok, daha önce de ABD operasyonlarının satışına ilişkin iddiaları birçok kez reddetmiş ve bu tür bir planlarının olmadığını net bir şekilde ifade etmişti.
TİKTOK’UN KADERİ 19 OCAK’TA BELLİ OLACAK
TikTok’un geleceğiyle ilgili karar, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından 19 Ocak 2025’te açıklanacak. Mahkeme, TikTok’un ya ABD’de bir firmaya satılmasını ya da ülkede tamamen yasaklanmasını öngören yasaya ilişkin hükmünü verecek.
GEÇMİŞTE NELER OLMUŞTU?
ABD hükümeti, TikTok’un Amerikalı kullanıcı verilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirdiği gerekçesiyle platformun ABD’de yasaklanması veya ABD’li bir firmaya satılması gerektiği yönünde karar almıştı.
Bu kapsamda Mart 2024’te Kongre’den geçen yasa tasarısı, Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti. TikTok’a, Çinli ByteDance ile ilişkisini 19 Ocak 2025’e kadar sonlandırması için süre tanınmış, aksi halde platformun ABD’de erişime kapatılacağı bildirilmişti.
TikTok ise bu yasanın ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğü maddesine ve açık internet politikalarına aykırı olduğunu belirterek karara itiraz etmişti. Ancak mahkeme, TikTok’un yasaklanmasının önünü açan yasayı onayladı.
TRUMP VE BIDEN YİNE ZIT KUTUPLARDA
Göreve başlamasına bir gün kala yürürlüğe girecek yasa, ABD Başkanı seçilen Donald Trump tarafından eleştirilmişti. Trump, seçim kampanyasında yasayı desteklemediğini açıkça ifade etmişti. Buna karşın Biden yönetimi, TikTok’un ABD’deki faaliyetlerinin Çin’le bağlarını kesmesi gerektiğini savunmaya devam ediyor.
170 milyon aktif kullanıcısı bulunan TikTok’un ABD’deki geleceği belirsizliğini korurken, satış veya yasaklama kararının siyasi ve ekonomik etkileri merakla bekleniyor.