THY, Beyrut Seferlerini İptal Etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları arttı. Türk Hava Yolları (THY), güvenlik gerekçesiyle Beyrut seferlerini iptal etti.

THY, Beyrut Seferlerini İptal Etti

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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