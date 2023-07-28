Telefon almak için 8 aylık bebeğini sattı!

Inquirer News'in haberine göre, eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çeken bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

AA