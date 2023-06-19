Tayvan'da tarih öncesi tür bulundu

Tayvan'da tarih öncesi tür olarak nitelenen bir goblin köpek balığı yakalandı. 800 kilogramlık canlının 1200 metre derinlikte yaşadığı ve insanlar için tehlike oluşturmadığı belirtildi.

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Tayvan'da tarih öncesi tür bulundu

9News’in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı. Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika’da yakalandığını söyledi.

Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip. Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.

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