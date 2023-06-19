Kos adasında kan donduran cinayet: Polonyalı kadının cesedi poşete sarılmış halde bulundu

Yunanistan'ın Kos adasında pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadın Anastazja Rubinska'nın cesedi, bir bölümü poşete sarılmış halde pazar günü bulundu.

Kos adasında kan donduran cinayet: Polonyalı kadının cesedi poşete sarılmış halde bulundu

Rubinska'nın cesedi, Bangladeşli şüphelinin gözaltına alınmasından bir gün sonra, arama çalışmalarına gönüllü katılan bir kişi tarafından bulundu. 

Yunan haber ajansı AMNA'nın aktardığına göre Rubinska'nın cesedi çıplak halde yatak örtüsüne sarılmış şekilde bulundu. Kadının vücudunun bir bölümüne de poşet geçirildiği ifade edildi. Polis, Kathimerini'ye yaptığı açıklamada da cesedin bir bölümünün poşette olduğunu belirtilirken üstünün dallarla örtülmeye çalışıldığını aktardı.

Rubinska'nın cesedi, gözaltına alınan şüphelinin evinin bir kilometre uzağında bulundu. Rubinska'nın cep telefonunun SIM kartı çıkarılmış halde evin yarım kilometre uzağında bulunduğu bildirildi.

Yunan medyasına göre polis, şüphelinin evinde Rubinska'nın DNA'sına da rastlandı. Haberlere göre polis, Bangladeş asıllı şüphelinin üzerinde çizikler ve mücadeleye dair yaralar gördü. Şüpheli ise bir araba kazasında yaralandığını iddia etti.

In.gr'nin aktardığına göre şüpheli, Rubinska ile evinde ilişkiye girdiğini ve daha sonra partnerini alacağı yere bıraktığını öne sürdü. 

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