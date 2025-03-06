Tayvan'da Nükleer Santralde Yangın Çıktı, Yürekler Ağza Geldi

Tayvan’da Maanshan Nükleer Santrali’nde meydana gelen yangın yürekleri ağızlara getirdi. Yetkililer konuya ilişkin açıklamasında herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığını söyledi.

Uzak Doğu ülkesi Tayvan’ın Pingtung şehrinde bulunan Maanshan Nükleer Santrali’nde meydana gelen yangının 11.30’da çıktığı bildirildi. Yangının santralin dışında bulunan soğutucu ünitelerinde çıktığı belirtilirken, tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

Kısa süre içinde yangına müdahale edilirken, 10 dakika içerisinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Santralin işletmecisinden yapılan yazılı açıklamada, radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli şekilde devam ettiği duyuruldu.

Kaynak: DHA-İHA