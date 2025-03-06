İsrailli Fenomenlerden Skandal Akım! Gazzeli Çocuklarla Alay Ettiler

Middle East Eye’ın haberine göre, İsrailli sosyal medya fenomenleri TikTok’ta yeni bir akım başlattı. Bu akımda, kendilerini sahte bir insani yardım kuruluşunun temsilcileri gibi tanıtarak aile üyelerini ve arkadaşlarını arayarak, Filistinli çocuklar için bağış talep ediyorlar.

Telefon görüşmeleri çoğunlukla öfke, hakaret ve bağırışlarla son bulurken, bu tepkiler, mizahi bir dille platformda paylaşılan videolarla ifşa edildi.

İsrailli fenomen Yakir Bar Zohar, sokakta rastgele insanlara Gazze’deki çocuklar için bağış yapmalarını istediği bir video yayınladı. Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda, bir adam bağış yapmayı kabul edince Bar Zohar şaşkınlıkla “Terörist olacak çocuklara bağış yapmak istediğinizden emin misiniz?” diye soruyor.

GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN SKANDAL SÖZLER

Geçen hafta paylaşılan bir başka videoda ise genç bir kadın annesinden Gazze’deki çocuklar için bağış yapmasını istedi. Annesi ise, “Masum Gazzeli çocuklar mı? Öyle bir şey yok” diye yanıt verdi ve ardından Gazze’deki çocukların “acı çekerek ve taşlanarak ölmesini, oradaki herkesin cehennemde yanmasını” istediğini belirtti.

Bir diğer videoda ise arayan kişi babasına Gazze’den gelen çocukları evinde ağırlamak isteyip istemeyeceğini sordu. Babası ise önce olumlu yanıt verdi ancak ardından “Onları bir direğe bağlarım” dedi.

VİDEOLAR TEPKİ ÇEKTİ

TikTok'ta yayınlanan bu videolar birçok kullanıcı tarafından “eğlenceli” bulunurken, çoğu kullanıcı paylaşıma tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi