Taylor Swift'in Konserleri İptal Edildi

Taylor Swift'in 3 konseri, IŞİD saldırısı tehdidi nedeniyle iptal edildi.

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Taylor Swift'in Konserleri İptal Edildi

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da vermesi beklenen konserleri, "saldırı" endişesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından iptal edildi.

Viyana'da polis, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik "saldırı planladığı" iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, konser biletlerinin 10 iş günü içinde iade edileceği belirtildi.

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya hazırlık eylemlerinden haberdar olduklarını belirterek gözaltına alınan şüphelilerden birinin terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

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