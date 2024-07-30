Taylor Swift Konseptli Etkinliğe Saldırı! 2 Çocuk Öldürüldü

İngiltere'de Southport kentinde düzenlenen Taylor Swift konseptli etkinlikte bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybetti, 9'u çocuk 11 kişi yaralandı.

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Taylor Swift Konseptli Etkinliğe Saldırı! 2 Çocuk Öldürüldü

İngiltere'de, Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, Southport kentindeki bıçaklı saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre polise dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu ihbarının geldiğini belirten Kennedy, aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıkladı. Kennedy, ayrıca iki yetişkinin de ağır yaralı olduğunu belirterek, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söyledi.

TAYLOR SWİFT KONSEPTLİ ETKİNLİK HEDEF ALINDI

Olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydeden Kennedy, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaştı.

Kennedy, kentteki Hart Caddesi'nde bulunan dans okulundaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift konseptli etkinliğine katılan çocukların hedef alındığını ifade ederek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

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