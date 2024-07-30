Sanat Yönetmeninden Paris Olimpiyatları'nda Tepki Çeken Gösteri İçin Açıklama: 'Son Akşam Yemeği' Değil Pagan Şenliği Canlandırıldı

Paris Olimpiyatları'nın açılışında yapılan gösteri Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle tepki çekmişti. Sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını söyleyerek, "Burada fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" dedi.

Sanat Yönetmeninden Paris Olimpiyatları'nda Tepki Çeken Gösteri İçin Açıklama: 'Son Akşam Yemeği' Değil Pagan Şenliği Canlandırıldı

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını söyledi.

BFMTV’nin Le live Week-end programına konuk olan Paris Olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ve kostüm yönetmeni Daphne Bürki tartışma yaratan açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti.

Sanat Yönetmeninden Paris Olimpiyatları'nda Tepki Çeken Gösteri İçin Açıklama: 'Son Akşam Yemeği' Değil Pagan Şenliği Canlandırıldı - Resim : 1

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, İsa’nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos’in konu edildiğini kaydetti.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burada fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını "alay etmek üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dine saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki görmüştü.

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