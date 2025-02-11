Tayland'dan Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden 3 Kişiye Tutuklama Emri

Tayland hükümeti, Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden 3 üst düzey yetkili hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklama emri çıkarma kararı aldı.

Tayland'dan Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden 3 Kişiye Tutuklama Emri

Tayland Adalet Bakanı Tawee Sodsong, Tayland Özel Soruşturma Dairesinin (DSI) Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden (BGF) Albay Saw Chit Thu, Yarbay Mote Thone ve Binbaşı Tin Win hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklama emri çıkaracağını duyurdu.

DSI'nın tutuklama emri talep etmek için yeterli kanıt topladığını belirten Tawee, bu kişilere ek olarak sayısı belirtilmeyen yabancı uyruklu kişilerin de insan kaçakçılığı operasyonuna karıştığından şüphelendiklerini söyledi.

Tawee, arama emirleri çıkarıldıktan sonra şüphelilerin tutuklanması ve iade edilmesi için Myanmar askeri yönetimi ile koordinasyon içinde olacaklarını vurgulayarak, bu işbirliğinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) kanalları aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

Öte yandan, Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, BGF yetkilileri için tutuklama emri çıkarılacağından haberdar olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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