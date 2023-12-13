Muhalif milletvekili 'krala ihanetten' hapis cezası aldı

Tayland'da ana muhalefetteki İleri Hareket Partisi'nin (MFP) 29 yaşındaki milletvekili Rukchanok Srinork'un yargılandığı davada karar çıktı. Başkent Bangkok'taki Tayland Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, muhalif milletvekili Srinork'un 2021 yılında sosyal medyada alıntıladığı iki paylaşımın "Lese Majeste" olarak bilinen krala ihanet suçu ve bilişim suçlarına tabi olduğuna hükmedildi. Srinork, duruşma sonucu ertelemesiz 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma öncesi mahkeme salonuna MFP lideri Chaithawat Tulathon ve diğer parti üyeleri ile gelen Srinork, duruşmanın ardından cezaevine gönderildi.

Srinork'un eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformunda alıntıladığı iki paylaşımın monarşi karşıtı ifadeler içerdiği belirtiliyor.



MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEBİLİR

Tayland İnsan Hakları Avukatları tarafından yapılan açıklamada, kararın "hukuk dışı" olduğu ve Srinork adına kefalet başvurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Mahkemenin kefalet talebini kabul etmemesi durumunda Srinork’un milletvekilliğinin 24 saat içinde düşürülmesi bekleniyor.

Tayland’da bu yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Srinork’un da kadrosunda yer aldığı MVP sandıktan birinci çıkmış, ancak partinin başbakan adayı Pita Limjaroenrat’ın kraliyete bağlı senato üyelerinden yeterli güven oyu olamaması nedeniyle başbakan seçilememişti. Ülkede uzun süre devam eden başbakanlık krizi sonucu yeni başbakan seçimi ikinci sırada bitiren Pheu Thai Partisi'nin adayı Srettha Thavisin olmuştu.



3 YILDA 250'DEN FAZLA KİŞİ BU SUÇTAN CEZA ALDI

Öte yandan, dünyanın en katı kraliyet yasalarından birine sahip olan Tayland’da yalnızca 2020 yılından bu yana en az 250 kişi "Lese Majeste" olarak bilinen "krala ihanet" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA