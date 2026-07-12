Tayland'da Facia: Barda Çıkan Yangında En Az 27 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

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Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti. Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA