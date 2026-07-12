İran Karşı Saldırıya Geçti: Kuveyt Hedef Alındı

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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'da gerilim yeni bir boyuta taşındı. Kuveyt ordusu, ülkenin kuzeyindeki sınır noktaları ile bir petrol sondaj platformunun saldırıya uğradığını duyurdu. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırında bulunan üç kara sınır noktasının saldırıya uğradığı ve olayda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

DENİZ SONDAJ PLATFORMU DA VURULDU

Açıklamada ayrıca Kuveyt kara sularında bulunan Kuveyt Petrol Şirketi'ne (KOC) ait bir deniz sondaj platformunun da insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi. Saldırıda platformda çalışan bir kişinin yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı ise Silahlı Kuvvetlerin her türlü senaryoya karşı teyakkuz halinde olduğunu ve ülkenin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırılar düzenlemesinin ardından Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran kaynaklı füze ve kamikaze İHA saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA