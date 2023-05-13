Taç giyen Kral Charles varisleriyle poz verdi

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, 6 Mayıs'ta düzenlenen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın oğlu Prens William ve torunu Prens George ile olan resmi portresini yayınladı.

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Taç giyen Kral Charles varisleriyle poz verdi

Kral Charles, 6 Mayıs'ta Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu. 70 yıl sonra İngiltere'de ilk kez gerçekleşen taç töreni için kraliyet üyeleri bir araya geldi. Daha önce tüm aile üyeleri ile Kral Charles'ın portrelerini yayınlayan Buckingham Sarayı yeni bir kare paylaştı.

Hugo Burnand tarafından çekilen karede Kral Charles'e oğlu Prens William ile torunu Prens George eşlik etti. 40 yaşındaki Prens William taht sırasında babasından sonra geliyor. 9 yaşındaki Prens George ise tahtın üçüncü varisi.

EN YAŞLI HÜKÜMDAR

74 yaşında olan Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar oldu. Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.

Konsort Kraliçe olarak anılan Camilla, taç giyme töreninin ardından resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.

ÇEKİRDEK AİLE OLDULAR

Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla, davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlenmişti.

Kraliyet üyelerinin bir araya geldiği resmi portrede, üye sayısının az oluşu da dikkat çekti. Kraliyet uzmanları, yayınlanan karede yalnızca 4 kişinin 70 yaşının altında olduğunu vurguladı. 

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