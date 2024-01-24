Suudi Arabistan'da ilk alkol dükkanı: Diplomatlara satılacak

Alkol tüketimine karşı katı kanunları olan Suudi Arabistan'da konsolosluk ve büyükelçiliklerin olduğu bir bölgede Müslüman olmayan diplomatlar için alkol dükkanı açılacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan'da ilk alkol dükkanı: Diplomatlara satılacak

Suudi Arabistan, ülkenin ilk alkollü içecek mağazasını açıyor. Mağaza yalnızca diplomatlara hizmet verecek.

Reuters'in ulaştığı belgeye göre, müşterilerin bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırmaları, dışişleri bakanlığından bir izin kodu almaları ve satın alımlarında aylık kotalara uymaları gerekecek. Bu hamle, ülkeyi turizm ve ticarete açma çabalarında bir kilometre taşı niteliğinde. Mağaza, kesinlikle yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara hizmet verecek.

Mağazanın önümüzdeki haftalarda açılması bekleniyor.

Suudi Arabistan, 1952 yılında resmen yasaklanmasından bu yana, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi komşu Körfez ülkelerinin yaptığı sınırlı istisnalar da dahil olmak üzere ülkede alkollü içecekleri kesinlikle yasaklamış durumda.

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