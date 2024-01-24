Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onaya Rusya'dan ilk yorum

İsveç'in NATO'ya katılımının Meclis'te onaylanmasının ardından Rusya'dan karara ilişkin ilk yorum geldi.

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Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onaya Rusya'dan ilk yorum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesine ilişkin, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" dedi.

Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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