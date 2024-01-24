Alman ordusu, Türkçe afişlerle asker arıyor

Askeri yatırımları artıran Alman ordusu, afişlerinde Türkçe ifadeler de kullanarak personel arıyor.

Alman ordusu, Türkçe afişlerle asker arıyor

Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekti.

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe, "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

BAŞVURUSU SAYISINDA DÜŞÜŞ

Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Alman Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Asker
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'de
Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu Camdaki Kız final yapınca veda etmişti! Yeni dizisi ve tarihi duyuruldu
Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama Rusya'dan, Türkiye'nin 'İsveç kararı' üzerine açıklama
Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak Okullarda yeni dönem başlıyor! İkinci yarı yılda 81 ilde geçerli olacak
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor
Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu