Suriye'de depremler nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi yerinden oldu

Göç verilerine ilişkin çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ile Halep kırsalında yol açtığı felaketin boyutlarını ele alan bir rapor yayımladı.

Raporda, Halep'in Cinderes ve Etarib bölgeleri ile İdlib'in Atme, Keferlusin Harem, Ermeniz, Elmelend ve Salkin bölgelerinin depremlerden etkilenen yerleşimlerin başında yer aldığı belirtildi.

Bölgede 1812 binanın yıkıldığı, 3 bin 817 binanın ağır hasarlı olduğu bilgisine yer verilen raporda, 29 bin 660 binanın ise tamire ihtiyaç duyduğu paylaşıldı. Depremler yüzünden söz konusu bölgelerde 229 bin 747 kişinin oluşturduğu 41 bin 784 ailenin yerinden olduğu aktarıldı.

ACİL 20 BİN ÇADIR İHTİYACI BULUNUYOR

Koordinatörlüğün raporunda, depremzedeler için tahsis edilen barınma merkezlerinin sayısı ve kapasitesinin yetersiz kaldığı vurgulanırken, acilen 20 bin çadıra ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Diğer yandan depremzede aileler için hijyen, gıda ve temiz içme suyu gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Esed rejimi güçlerinin saldırılarında eşini kaybeden 8 çocuk annesi Felek Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Maarratünnuman ilçesinden İdlib'in kuzeyindeki Zerdena köyüne göç ettiklerini söyledi.

Depremlerde oturduğu evin yıkıldığını belirten Alluş, "Havalar yağmurlu ve soğuktu. Herkes gibi sokağa indik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayırseverlerin yardımıyla yaşıyoruz" dedi.

Zerdena beldesindeki çadırda başka bir aileyle kaldığını ifade eden Alluş, diğer depremzedeler gibi çadıra ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARIM ÇOK KORKUYOR"

Marret Mırsin beldesinde barınma merkezinde yaşayan depremzede Muhammed Deduş, yağmurlu havada hasta kızıyla bir süre sokakta kaldıklarını anlattı.

Deduş, "Geçici barınma merkezindeyim. Evimin duvarları çatladı. Onarılsa bile dönemiyorum çünkü çocuklarım çok korkuyor. Her an bina çökebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA