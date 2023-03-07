Yunanistan'ın tüm kentlerinde grev kararı: Sendikalar, kadın örgütleri ve öğrencilerden sokağa çağrı

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından 57 kişi hayatını kaybetti. İçinde öğrencilerin de bulunduğu tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Yunanistan genelinde hükümete yönelik eylemler devam ederken yarın itibariyle de tüm kentlerde grev kararı alındı.

Sendikalar, kadın örgütleri, öğrenci dernekleri, siyasi parti ve STK'lar sokağa çağrı yaptı. Öğrenciler "1 Mart'tın şafağından bu yana hiçbir şey eskisi gibi olmadı" diyerek sokağa çıkıyor.

1 Mart'ta meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de özür dilemişti.

Hükümet, Yunan Ulaştırma Bakanı'nın da istifa ettiği kaza sonrası insan hatasına dikkat çekse de, halk, sorumluluğun tamamının istasyon şefinde olmadığı görüşünde.

Hükümet ve sendikalar ekonomik kriz sırasında özelleştirilen Yunanistan demiryollarının bütçe kesintisi nedeniyle bakımsız kaldığını savunuyor.