Yunanistan'ın tüm kentlerinde grev kararı: Sendikalar, kadın örgütleri ve öğrencilerden sokağa çağrı

Tren kazasında 57 kişiyi kaybeden Yunanistan'da tüm kentlerinde hayatı durduruyor. Kentlerde grev kararı verilirken sendikalar, kadın örgütleri, öğrenci dernekleri, siyasi parti ve STK'lar sokağa çağrı yaptı.

Yunanistan'ın tüm kentlerinde grev kararı: Sendikalar, kadın örgütleri ve öğrencilerden sokağa çağrı

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından 57 kişi hayatını kaybetti. İçinde öğrencilerin de bulunduğu tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. 

Yunanistan genelinde hükümete yönelik eylemler devam ederken yarın itibariyle de tüm kentlerde grev kararı alındı. 

Sendikalar, kadın örgütleri, öğrenci dernekleri, siyasi parti ve STK'lar sokağa çağrı yaptı. Öğrenciler "1 Mart'tın şafağından bu yana hiçbir şey eskisi gibi olmadı" diyerek sokağa çıkıyor. 

1 Mart'ta meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa ederken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de özür dilemişti. 

Hükümet, Yunan Ulaştırma Bakanı'nın da istifa ettiği kaza sonrası insan hatasına dikkat çekse de, halk, sorumluluğun tamamının istasyon şefinde olmadığı görüşünde.

Hükümet ve sendikalar ekonomik kriz sırasında özelleştirilen Yunanistan demiryollarının bütçe kesintisi nedeniyle bakımsız kaldığını savunuyor.

Çin ile mücadele içindeki Tayvan'dan 'ABD'ye ziyaret' iddiası Çin ile mücadele içindeki Tayvan'dan 'ABD'ye ziyaret' iddiası
Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş Poğaça yaparken yaptığımız hata; Bayatlamasına yol açıyormuş
24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli 24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli
İran'dan, ses hızından 8 kat daha süratli füze İran'dan, ses hızından 8 kat daha süratli füze
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat! İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!
Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını nasıl gördü? Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını nasıl gördü?
Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak! Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak!
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar!