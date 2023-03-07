Rusya: Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor." dedi.

Rusya: Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Rusya - Ukrayna savaşı
Yargı dizisinden üzücü haber. Artık ekranda göremeyeceksiniz Yargı dizisinden üzücü haber. Artık ekranda göremeyeceksiniz
Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar! Hepimiz aslında yapıyoruz Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatalar! Hepimiz aslında yapıyoruz
İran'dan, ses hızından 8 kat daha süratli füze İran'dan, ses hızından 8 kat daha süratli füze
Yunanistan'ın tüm kentlerinde grev kararı: Sendikalar, kadın örgütleri ve öğrencilerden sokağa çağrı Yunanistan'ın tüm kentlerinde grev kararı: Sendikalar, kadın örgütleri ve öğrencilerden sokağa çağrı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat! İstanbul'da nereler kaygan zemine sahip? Derelerle anılan semtlere dikkat!
Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını nasıl gördü? Gazeteler, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını nasıl gördü?
Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emekliler dikkat: Yapı Kredi mart ayı emekli promosyon rakamlarını güncelledi
Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak! Ebru Gündeş'e Reza Zarrab ambargosu: Artık o şarkıları okuyamayacak!
Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar! Son 10 yılda en çok izlenenler belli oldu: İşte Türkiye'nin ekrana kilitlendiği akşamlar!