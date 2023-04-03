Suriye'nin başkenti Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü araç uzaktan kumandayla gece saatlerinde infilak ettirildi.

Suriye'nin başkenti Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı

Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki El Mazzeh bölgesinde gece saatlerinde bomba yüklü sivil araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından alev alan aracın söndürülmesi için çevredekiler su dolu kovalarla müdahale ederken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

Kaynak: İHA

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