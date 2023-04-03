Karadağ'da seçimi ikinci turda muhalefet kazandı

Bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi’nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart’ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98’i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60’ını alarak ülkenin 8’inci cumhurbaşkanı seçildi.

Milatovic’in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise yüzde 40’ta kaldı. Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi’nde tamamladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, “Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic’i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ’ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedir” diye konuştu.

İLK TURDA YÜZDE 28,9 OY ALMIŞTI

Djukanovic, 19 Mart’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3’ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9’unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ’da ilk kez 1990’da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992’deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997’deki seçimi ise Milo Djukanovic kazanmıştı. Karadağ’da 2003, 2008 ve 2013’te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı. 2018’deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı