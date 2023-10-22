Suriye'deki iki havaalanı İsrail'in bombardımanı sonrası kapatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'de iki havaalanının kapatıldığını duyurdu.

Suriye'deki iki havaalanı İsrail'in bombardımanı sonrası kapatıldı

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası gelişen savaşta 16. güne girildi.

Her iki tarafında can kaybı günden güne artarken, çatışmaların şiddeti de günden güne artıyor.

Geçtiğimiz günlerde Gazze şeridindeki El-Ehli Hastanesine bir saldırı düzenlemiş ve yüzlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu.

İsrail ayrıca kilise ve çok sayıda sivil alanlarına daha saldırılar düzenledi.

Suriye devlet ajansı SANA'da, Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını haberine taşıdı.

Açıklamaya göre İsrail, Şam ve Halep Havalimanlarına saldırdı ve füze attı.

Bakanlık, Şam Havaalanı'nda çalışan bir sivil yaşamını yitirdiğini, bir diğeri de yaralandığını duyurdu. Her iki havaalanında pistlerde büyük hasar meydana geldiği ve bu nedenle havaalanlarının kapatıldığını bildirildi.

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