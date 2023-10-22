Canlı blog | İsrail, kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu: "Saldırıları durdurmayacağız"

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığını aktardı.

SURİYE: İSRAİL ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDU

Suriye devlet ajansı SANA'da, Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını haberine taşıdı.

Açıklamaya göre İsrail, Şam ve Halep Havalimanlarına saldırdı ve füze attı.

Bakanlık, Şam Havaalanı'nda çalışan bir sivil yaşamını yitirdiğini, bir diğeri de yaralandığını duyurdu. Her iki havaalanında pistlerde büyük hasar meydana geldiği ve bu nedenle havaalanlarının kapatıldığını bildirildi.

HAN YUNUS KENTİNE SALDIRI

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, şu ana dek İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "Gazze Şeridi’ne gireceğiz" dedi.

Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız” ifadelerini kullandı.

"ONLARA KARŞI HAZIRLANIYORUZ"

“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık” şeklinde konuşan Halevi, İsrail’in kara harekatına karşı Hamas’ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”

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13.09 KUVEYT FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN "HAVA KÖPRÜSÜ" KURUYOR

Kuveyt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara destek için hava köprüsü kuruyor.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yükünü hafifletmek için hava köprüsünün kurulduğunu ve yardım operasyonlarının yarın başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sabah, söz konusu desteğin İsrail'in "canice saldırganlığının" etkilerini hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Kuveyt hava köprüsü kapsamında, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren acil ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra insani yardımlar taşıyan uçakların Mısır'ın El-Ariş kentine gideceğini aktaran Bakan Sabah, yardımların buradan da Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağını ifade etti.

Sabah, yardımların bu hafta boyunca her gün gönderileceğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan ve 16 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle binlerce kişi yaşamını kaybederken, yaralıların sayısı 13 bini aştı.

13.07 İSRAİL GÜÇLERİ, 7 EKİM'DEN BU YANA BATI ŞERİA'DA 1130 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumundan, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gece ve sabah saatlerinde "sistematik kitlesel intikam operasyonları kapsamında", aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 65 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin çoğunluğu Ramallah, El-Halil ve Kudüs olmak üzere Cenin, Nablus, Tubas ve Selfit kentlerinde de "gözaltı operasyonu" yürüttüğü kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldıkları Filistinli sayısının 1130'a yükseldiği belirtildi.

13.00 GAZZE'DEKİ SAVAŞTA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN DOĞU KUDÜS'TEKİ KIYAMET KİLİSESİNDE DUA EDİLDİ

Hristiyan cemaatinin dini liderleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesinde pazar ayininde dua etti.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Gazze savaşında hayatını kaybedenler için Kıyamet Kilisesindeki ayini yönetti. Ayine Ortodoks, Süryani, Kıpti, Latin Katolik, Protestan ve diğer mezheplerin dini liderleri de katıldı.

Kudüs Rum Patriği, ayinde düşmanlığın sona ermesi ve barış için dua etti.

12.40 İSRAİL, KARA HAREKATINA HAZIRLIK İÇİN GAZZE'YE BOMBARDIMANI YOĞUNLAŞTIRDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.

Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Hagari ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere, yerlerini boşaltarak güney bölgesine gitmeleri yönünde İsrail ordusunun yaptığı çağrıyı yineledi.

Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.

12.35 FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA, SALDIRILARINI DURDURMASI İÇİN İSRAİL'E "BASKI KURUN" ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik uyguladığı şiddetin durdurulması için uluslararası topluma "gerçek manada baskı kurma" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da işlenen "savaş ve insanlık suçu" ile Gazze'deki yıkımdan tamamıyla İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik bu sabah yaptığı hava saldırısının "gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adım" olarak nitelendiği açıklamada, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ne yönelik bombardıman şeklini Batı Şeria'ya kaydırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı şiddeti ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile işgali durdurması ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi için "gerçek manada uluslararası baskı" kurulması çağrısında bulunuldu.

09.23 GAZZE'YE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME TAŞIYAN UÇAK YOLA ÇIKACAK

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.

Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıkacak.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

07.55 İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'NIN FARKLI KENTLERİNDE 3 FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, gece boyunca İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı güncellendi.

Buna göre, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi daha öldü ve Cenin'de ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Tubas kentine düzenlenen baskında başından vurulan Adnan Cihad Beni Avde (19) hayatını kaybetti.

Nablus yakınlarındaki Asker Mülteci Kampına düzenlenen baskında ise Malik Cemil Şarkavi (26) yaşamını yitirdi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 89'a yükselmiş oldu.

06.25 İSRAİL ASKERLERİNİN, BATI ŞERİA'NIN TUBAS KENTİNE DÜZENLEDİĞİ BASKINDA 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentine baskın düzenleyerek Filistinlileri gözaltına almaya çalıştı.

Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.

Tubas Türk Devlet Hastanesinden sağlık kaynakları ise çatışmalarda gerçek mermiyle yaralanan 5 Filistinlinin hastaneye getirildiğini ifade etti.

06.15 İSRAİL BAŞBAKANI, AKSA TUFANI'YLA İLGİLİ SORUMLULUKTAN KAÇMAK İÇİN DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANDI

İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.

Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.

Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.

Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.

"Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

İsrail'in Hamas'la ilgili teorisinin tamamıyla çöktüğü aktarılan mektupta, Başsavcı Baharav-Miara'dan, belgelerin yok edilmesini önlemek için derhal müdahale etmesi, yakılan veya silinenleri kurtarması ve Hamas saldırısından önce ve sonraki bilgilerin korunması için çalışması istendi.

Netanyahu'dan söz konusu suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

04.32 İSRAİL UÇAKLARININ CENİN'DE BİR CAMİYE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 1 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Ed-Demc Mahallesi'nde bulunan El-Ensar Camisi'nin İsrail uçaklarınca bombalandığı ifade edildi.

Caminin altından geçen bir tünelin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, tünelde, geçen aylarda düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu olan Hamas ve İslami Cihad ortak hücresinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu hücrenin yakın bir zamanda başka bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.

Filistin Kızılayının Cenin Sorumlusu Mahmud es-Sadi ise Filistin Haber Ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 86'ya yükselmiş oldu.

02.06 İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DEN AYRILMAYAN SİVİLLERİ "TERÖRİSTLERİN İŞBİRLİKÇİSİ" SAYABİLECEĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "teröristlerin işbirlikçisi” sayabileceğini ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

01.02 İSRAİL ORDUSUNUN, GAZZE'NİN HAN YUNUS KENTİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA EN AZ 12 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi.

Saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

00.41 TEL AVİV'DE EYLEM: HAMAS'IN ELİNDEKİ İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILSIN

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre; Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yaklaşık 200 İsrailli toplandı.

Hükümet aleyhinde eylem düzenleyen grup, Hamas tarafından esir alınan İsraillilerin serbest bırakılmasını istedi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını kaydetmişti.

00.37 BIDEN, KARA HAREKATINI GECİKTİRMEK İÇİN İSRAİL'LE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Biden'a İsrail'i işgali ertelemeye teşvik edip etmediği soruldu.

Biden, "İsraillilerle konuşuyorum" dedi.