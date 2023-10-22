Kanada: Bulgularımıza göre Gazze'deki hastaneyi İsrail vurmadı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, yaptıkları incelemelere göre 17 Ekim'de Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nde meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığını ifade etti.

Kanada: Bulgularımıza göre Gazze'deki hastaneyi İsrail vurmadı

Cumartesi günü Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kanada Kuvvetleri İstihbarat Komutası tarafından bağımsız olarak yapılan analiz, sonuçlara yüksek güvenle İsrail'in 17 Ekim'de El Ehli Hastanesi'ni vurmadığını gösteriyor" denildi.

Bakanlık, patlamaya Gazze'den atılmış arızalı bir roketin sebep olmuş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Yapılan analizde açık ve gizli kaynaklar kullanıldığı bildirildi. Fransa ve ABD de geçen günlerde saldırının arkasında İsrail olmadığı sonucuna ulaştıklarını ifade etmişti.

Kanada, analiz kapsamında hastane kompleksi ve çevre binalarda meydana gelen hasarı incelediklerini ve gelen cephanenin uçuş rotasını izlediklerini aktardı.

Filistinli yetkililer, salı günkü hastane patlamasında 471 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail de İslami Cihad'ı suçladı.

Türkiye, konuyla ilgili açıklamalarında saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

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