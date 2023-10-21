Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Son Güncelleme:
Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.

Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Son Güncelleme:
Üstlendiği tüm davaları kazanan kişi sahte avukat çıktı Üstlendiği tüm davaları kazanan kişi sahte avukat çıktı
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
Yalı Çapkını dizisine 2 oyuncu girişi! Seyirciler Star TV'ye tepki yağdırdı Yalı Çapkını dizisine 2 oyuncu girişi! Seyirciler Star TV'ye tepki yağdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!