Suriye'de Yönetim Düştü! Esad Ortadan Kayboldu, Başbakan 'Hükümeti Devredeceğim' Dedi

Suriye'de 2011 yıldır süren iç savaş hiç olmadığı kadar şiddetlendi. Esad karşıtı cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki militanlar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini ve ülkeyi terk etme niyetinde olduğunu yazdı. Suriye Ordu Komutanlığı'nın da Esad yönetiminin düştüğünü subaylarına ilettiği bildirildi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" dedi

Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamele iddialarıyla bilinen Sednaya hapishanesinde mahkumların serbest bırakıldığı aktarıldı.

11.55 IRAK, BÜYÜKELÇİLİĞİ TAHLİYE ETTİ

Ülkenin resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak'ın Şam Büyükelçiliği tahliye edildi. Irak yönetimi, Suriye rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in çöküşüyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

11.47 MÜNBİÇ'E OPERASYON BAŞLATILDI

Terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesine operasyon başlattı.

11.37 SEFERLER ASKIYA ALINDI

Irak Hava Yollarının, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Bağdat ile Beyrut arasındaki uçak seferlerini geçici olarak askıya aldığı belirtildi. Irak Ulaştırma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak Hava Yolları Şirketinin, Lübnan'a tarifeli uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla ve uluslararası hava güvenliği standartlarına uygun olarak ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Irak'taki Lübnanlı misafirlerin taşınması için belirlenen ücretsiz uçuşlar dahil Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu seferlerin askıya alınma nedeni olarak ise uçuşların ana hava koridoru olan "Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri" gösterildi.

Öte yandan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erbil ve Şam uçuşlarının askıya alındığını söyledi.

11.29 BAKAN GÜLER ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

10.14 CİHATÇILAR DEYRİZOR'UN MERKEZİNE GİRİYOR

Cihatçı terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar, Suriye ordusunun, kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktığı Deyrizor'un merkezine giriyor.

09.55 BAŞBAKAN YÖNETİMİ DEVRETMEYE GİDİYOR

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, kaldığı otelden ayrılarak yönetimi devretmek adına bir otelde kurulan büroya gidiyor.

09.45 SURİYE BAŞBAKANI: ESAD NEREDE BİLMİYORUZ

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, Devlet Başkanı Esad'ın nerede olduğunu bilmediklerini açıkladı.

09.08 CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA GİRİLDİ

Terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar, Şam'ın merkezine ulaştıktan sonra Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. O anın görüntüleri de paylaşıldı.

08.45 DEVLET TELEVİZYONUNDAN AÇIKLAMA

Terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar, devlet televizyonunu ele geçirerek açıklama yaptı. "Esad'ı devirdik, Şam'ı özgürleştirdik" diyen militanlar tüm tutukluları serbest bıraktıklarını söylerken, yurt dışındaki Suriyelilere "geri dönün" çağrısı yaptı.

Terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanlar adına açıklamayı yapan kişi, tüm vatandaşlara "özgür Suriye devletinin" kurumlarını koruma yönünde çağrı yaparak, "Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti" ifadesini kullandı.

07.21 ABD'DEN İLK YORUM

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Biden'ın bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

07.12 'ESAD ŞAM'I TERK ETTİ' İDDİASI

Şam'da kontrolün kaybedilmesiyle Esad'ın nerede olduğu merak edilirken, Reuters başkanın kenti terk ettiğini yazdı. Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın da Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

06.45 BAŞBAKAN: YÖNETİMİ DEVREDERİM

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m ve hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" dedi.

06.33 CİHATÇILAR ŞAM'IN MERKEZİNDE

Cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki militanlar, yönetimin kontrolünü kaybettiği Şam'ın merkezine girmeye başladı.

05.40 SURİYE YÖNETİMİ ŞAM'I BÜYÜK ÖLÇÜEDE KAYBETTİ

Suriye'de terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından ordu pek çok noktadan çekilmeye başladı. Suriye ordusu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Kritik öneme sahip yerleşkelere bazı göstericilerin de girmesiyle yönetim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti. Şam'da işkence iddialarıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar da cezaevini basan göstericiler tarafından serbest bırakıldı.

02.05 BEYAZ SARAY'DAN ESAD YÖNETİMİNE TEPKİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beşşar Esad''n, halkına baskı uyguladığı ve İran ile Rusya gibi geleneksel destekçileri tarafından "çıplak bırakıldığı" için mevcut durumla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

00.40 İSRAİL SAVUNMA PLANLARINI ONAYLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle gelebilecek "olası bir tehdit"e karşı koymak için "saldırı ve savunma planları"nı onayladığı bildirildi.

00.21 CİHATÇILAR HUMUS MERKEZİNE HAKİM OLDU

Başkent Şam'a açılan Humus ilinde Esad karşıtı cihatçı militanlar, kent merkezine hakim oldu. Humus'ta şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere girerek kent merkezinin kontrolünü sağladılar.

Kaynak: AA