ABD Basınından 'Suriye' İddiası: Suriye'de Esad Rejimi Birkaç Gün İçinde Düşecek

CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi. Buna rağmen ABD yönetiminde Esad rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esad rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esad güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.

ESAD ABD'DEN YARDIM İSTEDİ Mİ?

Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Esad rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.

Buna göre, Esad, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" bağlantısını keseceğini ifade etti.

Esed'in aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esed'in Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.