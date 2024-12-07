Donald Trump'tan İlk Suriye Mesajı: 'Bizim Savaşımız Değil'

Suriye'de Esad karşıtı cihatçı militanlar, rejimin kontrolündeki yerleri tek tek ele geçiriyor. Dünyanın gözünün çevrildiği Suriye'de son olarak muhaliflerin Şam'ı kuşatma altına aldığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edilirken Şam'ın güney banliyölerine muhaliflerin girdiği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Rusya, gelişmeler karşısında sessizliğini korurken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'de 20 Ocak'ta resmen başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Suriye'de yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

'ABD SÜRECE DAHİL OLMAMALI'

"Bu savaş bizim değil" diyen Trump, "ABD sürece dahil olmamalı" dedi.