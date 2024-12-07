Donald Trump'tan İlk Suriye Mesajı: 'Bizim Savaşımız Değil'

Suriye'deki iç karmaşıklığa ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Bu savaş bizim savaşımız değil, ABD sürece dahil olmamalı" açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Donald Trump'tan İlk Suriye Mesajı: 'Bizim Savaşımız Değil'

Suriye'de Esad karşıtı cihatçı militanlar, rejimin kontrolündeki yerleri tek tek ele geçiriyor. Dünyanın gözünün çevrildiği Suriye'de son olarak muhaliflerin Şam'ı kuşatma altına aldığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edilirken Şam'ın güney banliyölerine muhaliflerin girdiği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Rusya, gelişmeler karşısında sessizliğini korurken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'de 20 Ocak'ta resmen başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Suriye'de yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

'ABD SÜRECE DAHİL OLMAMALI'

"Bu savaş bizim değil" diyen Trump, "ABD sürece dahil olmamalı" dedi.

Dünyanın Gözü Suriye'de! Cihatçılar Şam'a Girdi, Esad da Başkentte...Dünyanın Gözü Suriye'de! Cihatçılar Şam'a Girdi, Esad da Başkentte...Dünya
Cumhurbaşkanı'ndan Esad'a Tepki! 'Uzattığımız Elin Kıymetini Bilemedi'Cumhurbaşkanı'ndan Esad'a Tepki! 'Uzattığımız Elin Kıymetini Bilemedi'Güncel

Son Güncelleme:
Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç
İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664’e Yükseldi İsrail'in Katliamı Sürüyor, Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664’e Yükseldi
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 664 Oldu