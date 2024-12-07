Fransa'da Üçlü Zirve: Zelenskiy, Trump ve Macron Bir Araya Geldi

Fransa'da bugün yeniden açılışı gerçekleştirilen Notre-Dame Katedrali dünya liderlerini bir araya getirdi. 2019 yılında gerçekleşen büyük yangında ciddi hasar alan Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'te bulunan 47. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Volodimir Zelenskiy de ünlü katedralin yeniden açılışı için Paris'te bulunuyor.

Zelenskiy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda iyi ve verimli bir üçlü görüşme gerçekleştirdim. Başkan Trump her zaman olduğu gibi kararlı. Kendisine teşekkür ediyorum. Emmanuel'e de bu önemli toplantıyı organize ettiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ'

Toplantıda görüşülen konulara değinen Zelenskiy, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede ve adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımız, sahadaki durum ve adil bir barış hakkında konuştuk. Birlikte çalışmaya ve iletişim halinde olmaya devam etme konusunda mutabık kaldık. Güç yoluyla barış mümkündür" ifadelerini kullandı.