Suriye’de Tarihi Dönüm Noktası: Kürtçe Resmi Müfredata Girdi, Okullarda Seçmeli Ders Oluyor

Suriye’de Ahmed Şara yönetiminin attığı eşit vatandaşlık adımları kapsamında, Kürtçe dili 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren devlet ve özel okullarda ilk kez resmi seçmeli ders olarak müfredata dahil edildi.

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Suriye’de Tarihi Dönüm Noktası: Kürtçe Resmi Müfredata Girdi, Okullarda Seçmeli Ders Oluyor
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Suriye sahasında yaşanan siyasi ve askeri entegrasyon süreçlerinin ardından, eğitim alanında da tarihi nitelikte radikal reformlara imza atılıyor.

Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, yayımladığı yeni uygulama talimatlarıyla Kürtçeyi resmi eğitim sistemine entegre ettiğini duyurdu. Yeni kararla birlikte Kürtçe, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Suriye okullarında ilk kez seçmeli ders olarak okutulacak.

HAFTADA 2 SAAT, NOTLAR BAŞARI PUANINI ETKİLEYECEK

Bakanlığın yayımladığı yönergeye göre, Kürtçe dersi tüm sınıf seviyelerinde haftada 2 ders saati olarak programlanabilecek. Öğrencilerin bu dersten alacakları notlar genel başarı puanı ortalamasına yansıtılacak; ancak öğrencilerin sınıf geçme ya da kalma durumlarına doğrudan bir etki yapmayacak.

MÜFREDAT ÇALIŞMALARI TAMAM

Ocak ayından bu yana yoğun bir hazırlık dönemi yürüten Suriye Ulusal Eğitim Müfredatı Geliştirme Merkezi, farklı illerden uzmanların katılımıyla ders kitapları ve müfredat basım süreçlerini tamamladı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ise 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla, sınav ve pedagojik formasyon süreçlerinden geçen çok sayıda sözleşmeli ve kadrolu Kürtçe öğretmeninin istihdam edileceğini duyurdu.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, okulların ayrımcılık değil, ulusal aidiyet merkezi olması gerektiğini ifade etti.

ŞARA’NIN KARARNAMESİYLE 'ULUSAL DİL' İLAN EDİLDİ

Bu tarihi adımın hukuki altyapısı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 16 Ocak'ta imzalanan 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanıyor. Kararnamede Kürt vatandaşların Suriye halkının asli ve temel bir parçası olduğu vurgulanırken, Kürtçe dili resmi olarak "ulusal dil" tanımına kavuşturuldu. Karar doğrultusunda Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki (Doğu Suriye dahil) tüm devlet ve özel okullarda bu eğitimin önü açıldı.

60 YILLIK KISITLAMA DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Suriye’de Kürtlerin dil ve kimlik hakları, 1962 Haseke nüfus sayımı ve 1963’te Baas Partisi’nin iktidara gelmesiyle başlayan süreçte uzun yıllar baskı ve kısıtlamalara maruz kalmıştı. 2011 iç savaşı sonrası yaşanan kırılmalar ve son olarak SDG'nin Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tam entegrasyonunu sağlayan 10 Mart 2025 ile 29 Ocak 2026 tarihli tarihi anlaşmalar, bu reform dalgasının en büyük itici gücü oldu.

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Kaynak: ANKA

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