Suriye'de 47 Yıllık Ambargo Visa Kartla Bitti: Şam'da Yeni Dönemin İlk Harcamasını Devlet Başkanı Yaptı

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Suriye, yarım asra yaklaşan finansal ve ekonomik izolasyonun ardından küresel ekonomi dünyasına tarihi bir dönüş yaptı. ABD’nin yaptırımları tamamen kaldırmasının ardından küresel finans sistemiyle yeniden entegre olma adımları atan ülkede, dijital çağın ilk uluslararası kart işlemi bizzat devletin zirvesi tarafından gerçekleştirildi.

RESTORANDA TARİHİ ÖDEME

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye'nin küresel finans sistemine yeniden bağlanma çabalarında yeni bir dönüm noktasına imza attı.

Syria TV tarafından yayımlanan görüntülere göre Şara, Şam’daki bir restoranda Visa kartıyla elektronik ödeme gerçekleştirdi. 47 yıl sonra ülkede yapılan bu ilk uluslararası elektronik kart işlemi sırasında Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan da hazır bulundu.

ULUSLARARASI ZİYARETÇILER İÇİN BÜYÜK ADIM

Küresel dijital ödeme devi Visa, Suriye’de canlı bir uluslararası kart işlemini başarıyla test ettiğini resmi bir açıklamayla duyurdu.

Şirket, bu gelişmeyi uluslararası ziyaretçilerin ülkede Visa kartlarını güvenle kullanabilmelerini sağlama yolunda kritik bir eşik olarak niteledi. Tarihi operasyonun Suriye Merkez Bankası, Fransabank ve Paymera iş birliğiyle yürütüldüğü, bu başarının Suriye’nin küresel dijital ekonomiyle olan bağlarını güçlendireceği vurgulandı.

'SURİYE YENİDEN KALKINMA EVRESİNE GİRDİ'

Yaptırımların sona ermesiyle ekonomisini küllerinden doğurmayı hedefleyen Suriye'de, 63. Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışında konuşan Devlet Başkanı Şara, ülkenin yeni bir yeniden yapılanma ve kalkınma evresine girdiğini ifade ettiİ Şara, Suriye'nin pazarlar arasında bir köprü, bir ticaret koridoru ve Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan bir ekonomi merkezi olma rolünü en kısa sürede yeniden kazanacağını belirtti.

KRİTİK HAMLE TRUMP YÖNETİMİNDEN GELMİŞTİ

Suriye'yi küresel ekonomiye bağlayan süreç, Washington hattındaki radikal kararla başladı. ABD Hazine Bakanlığı, Trump yönetiminin yaptırımların esnetilmesine yönelik taahhütlerini yerine getirerek Suriye’yi "terörü destekleyen devletler listesinden" çıkardığını ilan etmişti. Suriye, tam 1979 yılından bu yana söz konusu kara listede yer alıyor ve küresel piyasalardan dışlanıyordu.

Kaynak: AA