Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu duyuruldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.

Esma Esad daha önce de meme kanserini yenmişti.