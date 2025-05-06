Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Takım Elbiselerle Basketbol Oynadı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Şam’da takım elbiseleriyle basketbol oynadı. Görüntüler, Şeybani’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, başkent Şam’da basketbol oynarken görüntülendi. Takım elbiseleriyle sahaya çıkan ikili, bir süre basketbol oynadı.
Görüntüler, Şeybani’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve atış anları kameralara yansıdı. Videolar, sosyal medyada dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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