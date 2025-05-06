Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Takım Elbiselerle Basketbol Oynadı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Şam’da takım elbiseleriyle basketbol oynadı. Görüntüler, Şeybani’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Son Güncelleme:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, başkent Şam’da basketbol oynarken görüntülendi. Takım elbiseleriyle sahaya çıkan ikili, bir süre basketbol oynadı.

Görüntüler, Şeybani’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve atış anları kameralara yansıdı. Videolar, sosyal medyada dikkat çekti.

Suriye Lideri Şara Yeniden Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli OlduSuriye Lideri Şara Yeniden Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli OlduDünya

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakSuriye Devlet Başkanı Eş-Şara: Kan Dökenler Cezasız KalmayacakDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Ahmed Şara
Son Güncelleme:
Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni Hamle Rümeysa Öztürk'ün Avukatlarından Yeni Hamle
ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Başkentte! ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Başkentte!
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi Ford Otomotiv Harekete Geçti! Tarih Netleşti, Kapa Bildirildi
İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araç Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü
Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu Her Evde Kullanılan Ünlü Çaydanlık Markası Zehir Saçıyor: Tüm Satışları Durduruldu