Sudan’daki olaylarda 524 sivil öldü

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 524 sivilin öldüğü bildirildi.

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Sudan’daki olaylarda 524 sivil öldü

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, başkent Hartum ve diğer kentlerde, ordu ile HDK milisleri arasında 15 Nisan’dan bu yana süren çatışmalarda 524 sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 872 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğüne işaret edilerek güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar da dikkate alındığında ölü ve yaralı sayısının çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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