İsrail’in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

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İsrail’in Gazze saldırılarında ölü sayısı 31’e yükseldi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, can kaybı sayısı artıyor. İsrail dün akşam da saldırılar gerçekleştirirken, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar ise Al-Aksa Hastanesinde tedavi edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 31’e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 26 yaşındaki Uday al-Louh ve 38 yaşında Alyan Abu Wadi olduğu aktarıldı.

Saldırılarda yaralanan sayısı ise 95 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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