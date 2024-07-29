Steve Jobs'un Ölmeden Önceki Son E-postası Ortaya Çıktı

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs’un vefat etmeden 1 yıl önce kendi e-posta adresine iPad’inden gönderdiği e-posta ortaya çıktı.

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Steve Jobs'un Ölmeden Önceki Son E-postası Ortaya Çıktı

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, 1976 yılında Steve Wozniak ile birlikte Apple'ı kurdu ve kısa sürede ün kazandı. iPhone, iPod ve iPad gibi ürünlerin tasarlanmasına öncülük etti. Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Ancak ünlü Apple CEO'su olmak ve iPhone gibi efsanevi cihazlar yaratmak, geride bıraktığı tek şey değildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Jobs, bir tümöre bağlı solunum durması nedeniyle vefat etmeden bir yıl önce kendisine dokunaklı bir e-posta gönderdi.

E-POSTADA NE YAZIYOR?

Steve Jobs, 2 Eylül 2010 tarihinde kendi e-posta adresine ilginç bir e-posta gönderdi. Gece saat 11:08'de gönderilen e-postada şunlar yazıyordu

"Yediğim yiyeceklerin çok azını kendim yetiştiriyorum ve yetiştirdiklerimin tohumlarını da ben üretmedim. Giysilerimin de hiçbirini kendim dikmedim. İcat etmediğim bir dili konuşuyorum. Kullandığım matematiği ben keşfetmedim. Kendim tasarlamadığım ya da yasalaştırmadığım, özgürlükler ve yasalar tarafından korunuyorum. Kendi yaratmadığım bir müzikten etkileniyorum. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğumda, hayatta kalmak için kendime yardım etmekten acizim. Transistörü, mikroişlemciyi, nesneye yönelik programlamayı ya da üzerine çalıştığım teknolojilerin çoğunu ben icat etmedim. Yaşayan ve ölü tüm insanları seviyorum ve onlara hayranlık duyuyorum. Yaşamım ve refahım için tamamen onlara bağımlıyım.- iPad'imden gönderildi.”

NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜ

Jobs'a 2003 yılında nadir görülen bir pankreas nöroendokrin kanser teşhisi konuldu. Jobs'a 2009 yılında karaciğer nakli yapıldı ancak 2011 yılında 56 yaşında hayatını kaybetti.

Kız kardeşi Mona Simpson, Jobs’ın cenaze töreninde son sözlerinin 'üç kez tekrarlanan "Oh wow, oh wow, oh wow." sözleri olduğunu anlattı.

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