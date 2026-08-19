Stadyumu Fırtına Vurdu, Göz Gözü Görmedi

Meksika’da El Arenal Stadyumu’nu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı.

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Meksika’nın Cabo San Lucas kentindeki El Arenal Stadyumu’nu fırtına vurdu.

STADYUMU TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Stadyumda fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

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