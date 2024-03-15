Squid Game'in oyuncusuna cinsel saldırıdan hapis cezası

Dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi gören Netflix dizisi Squid Game'in yıldız oyuncularından O Yeong-Su, cinsel saldırı suçlamasından 8 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.

79 yaşındaki oyuncu iki yıl önce bir kadına iki kez cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre saldırılar 2017'de bir tiyatro turnesi için gittiği kırsal bir bölgede gerçekleşti.

Aktör, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Yonhap Haber Ajansına göre, şikayetçi kadın oyuncuyu rızası olmadan kendisine sarılmak ve yanağından öpmekle suçladı.

Oyuncuya ayrıca, cinsel şiddet konusunda zorunlu dersler alması talimatı verildi.

Yargıç kurbanın ifadesinin "tutarlı" olduğunu ve bu ifadelerin olayı gerçekten yaşamış olmadan verilemeyeceğini söyledi. O Yeong Su suçlamayı reddederken, saldırının kurbanın evinin önündeki patika yolda gerçekleştiği kaydedildi.

ALTIN KÜRE ALMIŞTI

Aktör, Squid Game dizisiyle uluslararası şöhrete kavuşmuştu.

2021'de Netflix platformunda yayımlanan dizi, çıkışından sonraki birkaç haftada dünya genelinde 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Aktör, bir sonraki yıl, dizideki yarışmaya katılan en yaşlı kişi olan Oh Il-nam'ı canlandırdığı rolüyle Altın Küre ödülünü alan ilk Güney Koreli oyuncu olmuştu.

Reuters Haber Ajansı'na göre, yöneltilen cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle oyuncu, Güney Kore'de çekilmesi planlanan bir sinema filminin kadrosundan çıkartıldı.

Dizinin 2. sezonunun bu yıl yayına girmesi bekleniyor.