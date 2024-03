Olivia Rodrigo'nun konserinde prezervatif ve ertesi gün hapı dağıtıldı

ABD'nin Missouri eyaletinde yapılan Olivia Rodrigo konserinde prezervatif ve ertesi gün hapları dağıtıldı. Kürtajın bazı istisnalar haricinde yasak olduğu eyaletin St Louis bölgesinde düzenlenen konsere gidenler, konser alanında sunulan ücretsiz kondom ve ertesi gün haplarından alabildi. Ertesi gün hapları ABD'de yasal olsa da gebenin hayatı ya da fiziksel sağlığının tehlike altında olduğu durumlar haricinde Missouri'de kürtaj olmak yasak.

BBC'nin haberine göre, 21 yaşındaki pop şarkıcısı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'nun turnesi Ulusal Kürtaj Fonları Ağı isimli kuruluşla ortaklık içinde düzenleniyor. Konserlerden elde edilecek kazancın bir kısmı da bu kapsamda başlatılan 'Fund 4 Good' isimli fona yatırılacak. Missouri'de yaşayan kişilere eyalet dışında kürtaj hizmeti alma konusunda yardım eden 'Right by You' isimli platformdan bir kişi, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Rodrigo'nun konsere bir dizi kuruluşu davet ettiğini ama doğum kontrol malzemelerinin dağıtılmasının bu kuruluşların kendi seçimi olduğunu anlattı.

2022 YILINDA ROE-WADE'İN İPTALİNİ PROTESTO ETMİŞTİ

ABD'de kürtaj karşıtı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti'den Missouri Senatörü Bill Eigel, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Rodrigo'nun konserinde prezervatif ve ertesi günü hapı dağıtılmasının 'utanç verici' olduğunu iddia etti. 37 ülkede doğum kontrol ve kürtaj hizmeti veren sivil toplum örgütü 'MSI Reproductive Choices' ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Olivia Rodrigo'nun üreme seçiminin önemine ışık tutmak için platformunu kullandığını görmek harika" dedi.

Olivia Rodrigo, 2022 yılında da ülkede kürtaj hakkını federal düzeyde anayasal güvenceye alan Roe-Wade kararının iptal edilmesini protesto etmişti.