Bulgar Patriği Neofit hayatını kaybetti: Patrik Bartholomeos cenazeye gidiyor

Neofit için Bulgaristan’ın orta kesiminde bulunan Troyan Manastırı’nda toprağa verileceği ve tarihi daha sonra açıklanacak cenaze gününde "ulusal yas" ilan edilecek.

Ülke genelinde kiliselerin çan sesleri, 78 yaşındaki Patriğin vefatını duyururken, Ortodoks Kilisesinin üst yönetim organı Yüksek Senod üyeleri, yeni patrik seçilene kadar Neofit’in yerine geçecek vekilini belirlemek üzere toplandı.

Kilisenin iç tüzüğüne göre, bu görevin en yaşlı Senod üyesi Veliko Tırnovo Metropoliti Grigoriyi’ye verilmesi bekleniyor.

Yeni patriğin 4 aylık sürede yapılacak Yüksek Senod oturumunda seçilmesi öngörülüyor.

"KİLİSE VE BULGAR HALKI İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medyada paylaştığı taziye mesajında, "Patrik Neofit’in ölümü, Kilise ve Bulgar halkı için büyük bir kayıptır." ifadesini kullandı.

İstifa eden Başbakan Nikolay Denkov, "Neofit'in derin bir üzüntüyle cennet yoluna uğurluyoruz." açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de taziye mesajında, "Bulgar Patriği ve Sofya Metropoliti Neofit'in dünyevi yolculuğunun sona erdiğini üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi akıllarımızda olağanüstü iyi bir insan ve diyaloğa açık bir ruhani lider olarak kalacaktır." ifadesine yer verdi.

Sofya'da 1945'te doğan ve Simeon Nikolov Dimitrov adı verilen Patrik Neofit, 2013'te eski Patrik Maksim’in vefatının ardından Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu olarak seçilmişti.

​​​​​​​Neofit, akciğer hastalığı nedeniyle Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde Ekim 2023’ten bu yana tedavi görüyordu.

PATRİK BARTHOLOMEOS ZİYARETE GİDİYOR

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, cenaze haberinin ardından Bulgaristan'a giderek yarın yapılacak cenazeye katılacak.