Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 14 ölü, 46 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 14 ölü, 46 yaralı

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırıları sürdürüyor. Rus ordusu yerel saatle 11.00’de Ukrayna’nın Odessa kentine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nin 7 personeli dahil 46 kişinin de yaralandığını aktardı. Konutlarda, ticari yapılarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Rusya Rusya - Ukrayna savaşı
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