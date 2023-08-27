Rusya, Prigojin'in ölümünü doğruladı

Rusya, Wagner’in lideri Evgeny Prigojin'in ölümünün genetik analizle doğrulandığını açıkladı.

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Rusya, Prigojin'in ölümünü doğruladı

Rusya Soruşturma Komitesi, paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin'in ölümünün genetik analizle doğrulandığını açıkladı.

ÖLENLER YAYINLANAN YOLCU LİSTESİYLE AYNI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi.

Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi.

WAGNER'İN KOMUTANLARI UÇAKTAYDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos’ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin’in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in isimleri yer almıştı.

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Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova’dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

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