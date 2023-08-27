ABD'de ırkçı saldırı! Nazi sembollü silahla 3 siyah vatandaşı öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentinde bir kişinin, ırkçı gerekçelerle silahlı saldırı düzenleyerek 3 siyah Amerikalıyı öldürdüğü belirtildi. Saldırgan, daha sonra kendini de öldürdü.

Polisin 20 yaşlarda ve beyaz olduğunu belirttiği saldırgan, ucuz ürünleriyle tanınan süpermarket Dollar General'a girip ateş açmaya başladı.

Şerif T.K. Waters, saldırıda iki erkek ve bir kadının öldürüldüğünü; saldırganın ise kurşun geçirmez yelek giydiğini ve manifestolar bıraktığını belirtti.

Belediye Başkanı Donna Deegan, saldırıyı ırkçı nefretin körüklediği "nefret dolu bir suç" diye niteledi.

Şerif, ismi henüz paylaşılmayan saldırganın bir tabanca ve yarı otomatik silah taşıdığını ifade etti. Silahların birinin üstünde Nazilerin de sembolü olan svastika bulunduğu ifade edildi.

BBC'nin aktardığına göre saldırgan tek başına hareket ediyordu. Waters, Jacksonville'de ailesiyle yaşayan saldırganın "niyeti konusunda" ebeveynleri ve medyaya mesajlar bıraktığını söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis, saldırganın hedeflerini ırklarına göre seçtiğini ve daha sonra "korkakça" kendini öldürdüğünü ifade etti.