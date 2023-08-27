ABD'de ırkçı saldırı! Nazi sembollü silahla 3 siyah vatandaşı öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi, üzerinde Nazi sembolü olan bir silahla ırkçı saldırı gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
ABD'de ırkçı saldırı! Nazi sembollü silahla 3 siyah vatandaşı öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentinde bir kişinin, ırkçı gerekçelerle silahlı saldırı düzenleyerek 3 siyah Amerikalıyı öldürdüğü belirtildi. Saldırgan, daha sonra kendini de öldürdü.

Polisin 20 yaşlarda ve beyaz olduğunu belirttiği saldırgan, ucuz ürünleriyle tanınan süpermarket Dollar General'a girip ateş açmaya başladı.

Şerif T.K. Waters, saldırıda iki erkek ve bir kadının öldürüldüğünü; saldırganın ise kurşun geçirmez yelek giydiğini ve manifestolar bıraktığını belirtti.

Belediye Başkanı Donna Deegan, saldırıyı ırkçı nefretin körüklediği "nefret dolu bir suç" diye niteledi.

Şerif, ismi henüz paylaşılmayan saldırganın bir tabanca ve yarı otomatik silah taşıdığını ifade etti. Silahların birinin üstünde Nazilerin de sembolü olan svastika bulunduğu ifade edildi.

BBC'nin aktardığına göre saldırgan tek başına hareket ediyordu. Waters, Jacksonville'de ailesiyle yaşayan saldırganın "niyeti konusunda" ebeveynleri ve medyaya mesajlar bıraktığını söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis, saldırganın hedeflerini ırklarına göre seçtiğini ve daha sonra "korkakça" kendini öldürdüğünü ifade etti.

Son Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakanı, 5 Eylül'de Türkiye'ye gelecek Yunanistan Dışişleri Bakanı, 5 Eylül'de Türkiye'ye gelecek
Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu Sır gibi saklanan Ayvalık tostunun lezzet sırrı! Tosta lezzet veren tüyo belli oldu
Ukrayna'da eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 pilot hayatını kaybetti Ukrayna'da eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 pilot hayatını kaybetti
Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular Yeni sezon başlıyor... ATV'den Kardeşlerim dizisine peş peşe yeni oyuncular
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş net tarih verdi: Altın için vakit geldi, son şansınız Altın için vakit geldi, son şansınız
Ödemeyenler dikkat! Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor Ek MTV ve yapılandırma için süre daralıyor
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi: 67 farklı model var 1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller listesi
Feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti: 2 ölü, 1 yaralı Bariyer otomobilin içinden geçti! 2 ölü, 1 yaralı
Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var, ayrıntılar belli oldu Kulis: Emekli maaşlarına zam için masada 3 formül var