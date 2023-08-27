Ukrayna'da eğitim uçakları havada çarpıştı: 3 pilot hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, cumartesi gecesi yaptığı video açıklamada ölen üç pilotun arasında "Juice" olarak tanınan Andriy Pilşçikov da olduğunu duyurdu. Pilşçikov, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin F-16 bağışı yapması için yürütülen kampanyanın en öne çıkan simalarından biriydi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, Pilşçikov'u "ultra bir yetenek" ve reformların lideri olarak nitelendirdi.

İnternet üzerinden paylaşımda bulunan İhnat, "Ne kadar F-16 uçurmak istediğine inanamazdınız. Ancak şimdi ABD uçakları ufukta görünürken onları uçuramayacak" yazdı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, kazayı Telegram üzerinden duyururken, "Bu bizim için acı dolu ve yeri doldurulamaz bir kayıp" dedi.

Radio Svoboda'nın paylaştığı görüntülerde yanmış uçakların kalıntılarının birbirlerine karıştığı görülüyor.