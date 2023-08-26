ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs limanına demirledi!

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'na demirledi

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ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs limanına demirledi!

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in (DDG-80) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'na demirlediği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlerde, USS Roosevelt savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Larnaka'ya ulaştığı belirtildi.

Haberlerde, İspanya'daki Rota Donanma İstasyonu'ndan GKRY'ye planlanmış bir ziyaret kapsamında gelen ABD savaş gemisinin, burada rutin bakımlarının yapılacağı, yakıt ve su depolarının doldurulacağı ifade edildi.

Ağustos başında Letonya'yı ziyaret eden USS Roosevelt'in, Akdeniz'deki 6. Filo operasyon bölgesine döndüğü, İspanya'dan sonra da Kıbrıs Rum kesimine hareket ettiği belirtilen haberlerde, geminin Kıbrıs'tan ayrılış tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

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